***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 11:47
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKGRT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126652
BIST
15:044.913
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -62,61
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:0419,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 19,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:0420,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1914
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:041.202,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,90
|Açılış
|: 1.202,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:04
|AKFYE
|14,33
|3.073.771
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.278.908
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.521.361
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.278.870
|% 9,93
|
|GOKNR
|25,64
|2.832.612.674
|% 8,83
|
|GLRYH
|8,47
|93.860.357
|% -9,02
|
|AVOD
|2,92
|128.654.469
|% -8,75
|
|VANGD
|7,08
|12.000.533
|% -8,65
|
|AKGRT
|2,65
|173.344.938
|% -8,62
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|ASTOR
|61,35
|6.723.166.398
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,64
|2.832.612.674
|% 8,83
|
|ISCTR
|13,96
|2.147.050.574
|% -0,29
|
|THYAO
|122,90
|2.052.475.909
|% -2,54
|
|KOZAL
|20,42
|1.941.140.486
|% -2,20
|
|ISCTR
|13,96
|2.147.050.574
|% -0,29
|
|EKGYO
|6,67
|824.149.879
|% -2,06
|
|ASTOR
|61,35
|6.723.166.398
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,64
|2.832.612.674
|% 8,83
|
|METRO
|1,96
|189.973.532
|% 3,16
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0210
|19,0254
|% 0,11
|
|Euro
|20,5263
|20,5395
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2444
|23,3609
|% -0,12
|
|Frank
|20,5115
|20,6350
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0487
|5,0740
|% 0,09
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-14,26
|
|Altın Gr.
|1.203
|1.203
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.120
|8.202
|-40,00
|
|Yarım
|3.981
|4.014
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.007
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,75
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,77
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19AKFGY
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 423, 201 adet işlem
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15:18SMRTG
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 86.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 055 adet işlem
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15:17XU100
Endeks 4, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 35, 212.00 milyon TL de
-
15:17KONKA
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 37.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 351 adet işlem
-
15:16YYAPI
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 574, 604 adet işlem