***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 13:17
***AKGRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKGRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224401
BIST
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14:577.779
En Düşük
|Değişim
|: -1,71%
|| -134,97
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
14:5728,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0103
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
14:5731,2393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
14:571.860,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.860,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler14:57
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.615.569
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|5.921.540
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|1.712.804
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|327.350.891
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|SELGD
|20,08
|3.089.082
|% -8,56
|
|LIDER
|56,90
|211.566.757
|% -8,45
|
|GZNMI
|24,38
|28.528.592
|% -8,35
|
|THYAO
|248,90
|4.295.103.230
|% -2,01
|
|AGROT
|15,27
|1.865.942.534
|% 9,94
|
|TCELL
|57,50
|1.776.440.508
|% -1,71
|
|ISCTR
|22,14
|1.750.631.895
|% -0,54
|
|YKBNK
|19,73
|1.737.726.277
|% 0,31
|
|EKGYO
|7,63
|1.252.036.453
|% -3,42
|
|AGROT
|15,27
|1.865.942.534
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,73
|1.737.726.277
|% 0,31
|
|ISCTR
|22,14
|1.750.631.895
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,66
|367.376.681
|% -3,12
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9892
|28,9949
|% 0,04
|
|Euro
|31,2264
|31,2393
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3826
|36,5651
|% 0,34
|
|Frank
|32,8093
|33,0069
|% -0,02
|
|Riyal
|7,7069
|7,7456
|% 0,03
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|924,04
|926,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,34
|951,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,32
|75,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,43
|1.996,72
|% 0,66
|