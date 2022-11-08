***AKGRT* *IHLAS* *GRNYO* *TCD* *SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.11.2022 09:18
***AKGRT******IHLAS******GRNYO******TCD******SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGRT, GRNYO, IHLAS, SANEL]
İlgili Fonlar [TCD]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077789
BIST
11:064.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 53,50
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.386
En Düşük
4.297
11:0618,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1353
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6123
En Düşük
18,4157
11:0618,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:06999,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,19
|Açılış
|: 999,34
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,52
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TEZOL
|22,04
|115.833.521
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.249.945
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.806.873
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|42.187.653
|% 9,76
|
|DITAS
|23,38
|7.095.781
|% -36,61
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,74
|4.761.838.324
|% 3,06
|
|THYAO
|110,00
|3.116.921.580
|% 2,61
|
|KRDMD
|13,54
|1.904.739.075
|% -2,24
|
|PETKM
|14,54
|1.198.213.178
|% -0,75
|
|ASELS
|35,98
|1.146.021.538
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,67
|1.055.482.418
|% -2,51
|
|KRDMD
|13,54
|1.904.739.075
|% -2,24
|
|EREGL
|37,74
|4.761.838.324
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,15
|259.616.594
|% 3,37
|
|PETKM
|14,54
|1.198.213.178
|% -0,75
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,00
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,02
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.680
|6.739
|-9,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|-0,22
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19MEGAP
Yüzde 4.57 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 599, 586 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 4.57 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 599, 586 adet işlem
-
11:18GUBRF
Yüzde 6.96 oranında artışla 158.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 229, 740 adet işlem
-
11:17TUKAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 337, 492 adet işlem
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 59 artarak (% 0.88 ) 4, 780