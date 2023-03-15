***AKGRT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2023 09:03
***AKGRT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKGRT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haluk Dinçer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124827
BIST
13:195.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -41,81
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:1918,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:1920,2328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1329
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,2276
13:191.161,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.161,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:17
|GOKNR
|17,71
|55.905.600
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.647.630
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.652.923
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.125.734
|% 9,92
|
|VKING
|48,44
|25.440.784
|% 9,79
|
|KATMR
|1,37
|46.636.680
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|29,06
|37.384.589
|% -8,10
|
|GLRYH
|10,00
|29.728.485
|% -6,80
|
|PENTA
|26,04
|607.178.557
|% -6,60
|
|TUPRS
|580,00
|2.586.825.229
|% 4,47
|
|ISCTR
|14,23
|2.578.847.332
|% -0,97
|
|EREGL
|39,44
|1.761.052.434
|% -0,50
|
|YKBNK
|11,09
|1.688.923.162
|% -0,36
|
|THYAO
|132,00
|1.518.987.619
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,23
|2.578.847.332
|% -0,97
|
|YKBNK
|11,09
|1.688.923.162
|% -0,36
|
|EKGYO
|7,32
|792.063.370
|% -3,17
|
|AKBNK
|18,60
|1.287.301.361
|% 0,27
|
|KRDMD
|20,12
|1.358.970.830
|% -1,28
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9795
|18,9850
|% 0,05
|
|Euro
|20,2343
|20,2428
|% -0,60
|
|Sterlin
|22,9263
|23,0412
|% -0,34
|
|Frank
|20,5619
|20,6858
|% -0,56
|
|Riyal
|5,0392
|5,0645
|% 0,01
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-0,28
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-9,00
|
|Tam
|7.838
|7.885
|-29,00
|
|Yarım
|3.829
|3.858
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.929
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|77,96
|77,96
|0,51
|