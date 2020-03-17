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***AKGRT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

17.03.2020 16:38
GÜNCEL HABERLER



***AKGRT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi HAK KULLANIM
İlgili Şirketler AKGRT

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKSİGORTA A.Ş. TRAAKGRT91O5 AKGRT Nakit Temettü Ödeme 56,1 66 17/03/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830093


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.438.447 % 10,00  
SUMAS 7,87 5.169 % 9,92  
ISYAT 2,47 58.991.305 % 9,78  
PEKGY 2,06 10.470.193 % 9,57  
MTRYO 4,60 184.984 % 9,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6803 7,7189 % -2,41  
Frank 6,6080 6,6478 % -2,33  
Riyal 1,6982 1,7068 % -0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.534 1.534 19,51  
Altın Gr. 315 315 1,65  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,54 12,57 -0,35  
Gümüş Gr. 2,58 2,58 -0,10  
B. Petrol 30,30 30,30 0,25  
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