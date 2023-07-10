***AKM* *AGESA* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
10.07.2023 09:51
***AKM******AGESA******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
26.06.2023-07.07.2023
Açıklamalar
26.06.2023-07.07.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168182
BIST
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12:036.263
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 75,51
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:0326,0776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0401
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:0328,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0679
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:031.615,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.615,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:01
|YESIL
|5,72
|100.953.237
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.440.174
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.974.906
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AVHOL
|143,10
|10.502.968
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.508.035
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,68
|73.602.547
|% -7,67
|
|ICUGS
|7,92
|9.584.210
|% -6,82
|
|DAPGM
|38,70
|30.056.368
|% -4,11
|
|RAYSG
|31,76
|31.836.940
|% -3,35
|
|ASTOR
|81,30
|3.950.511.980
|% -0,43
|
|THYAO
|214,80
|3.171.357.999
|% -0,19
|
|ASELS
|61,35
|2.150.796.575
|% 3,90
|
|TUPRS
|91,10
|1.739.843.011
|% 0,33
|
|EREGL
|39,66
|1.711.422.357
|% 1,69
|
|EKGYO
|8,41
|1.668.161.606
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,67
|375.036.963
|% 1,94
|
|ADESE
|1,73
|128.255.487
|% 6,79
|
|PETKM
|16,33
|1.130.866.541
|% 2,51
|
|YKBNK
|13,07
|844.526.065
|% 0,85
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0829
|26,0964
|% 0,23
|
|Euro
|28,6015
|28,6262
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3576
|33,5249
|% 0,10
|
|Frank
|29,2281
|29,4042
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9372
|6,9720
|% 0,25
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|3,10
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.406
|10.621
|-45,00
|
|Yarım
|5.211
|5.335
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.668
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,39
|0,06
|
|B. Petrol
|77,88
|77,88
|-0,59
|