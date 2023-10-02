***AKM* *AGESA* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.10.2023 10:05
***AKM******AGESA******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.09.2023-29.09.2023
Açıklamalar
18.09.2023-29.09.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198460
BIST
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13:238.452
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,34
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2327,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0816
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2328,9881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0204
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:231.620,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.620,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:21
|ZOREN
|6,27
|2.837.413.285
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.707.367
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|241.984.748
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.320.553
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.949.270
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|4.939.182
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|USAK
|13,18
|102.507.954
|% -6,66
|
|THYAO
|250,10
|7.228.634.260
|% 3,13
|
|SISE
|55,75
|3.342.628.202
|% 2,01
|
|ZOREN
|6,27
|2.837.413.285
|% 10,00
|
|EREGL
|45,08
|2.512.197.992
|% 1,26
|
|KRDMD
|30,38
|2.311.753.544
|% 2,84
|
|ZOREN
|6,27
|2.837.413.285
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,23
|1.638.843.083
|% 1,86
|
|YKBNK
|18,56
|2.238.424.518
|% 0,54
|
|SKBNK
|6,55
|586.310.495
|% 3,48
|
|ADESE
|2,46
|214.164.264
|% 4,24
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4570
|27,4639
|% 0,30
|
|Euro
|28,9697
|28,9854
|% -0,08
|
|Sterlin
|33,3046
|33,4716
|% 0,02
|
|Frank
|29,9532
|30,1337
|% 0,53
|
|Riyal
|7,3009
|7,3375
|% 0,30
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-13,27
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,70
|
|Cumhuriyet
|11.068
|11.235
|-55,00
|
|Tam
|10.826
|10.929
|-159,00
|
|Yarım
|5.430
|5.487
|-80,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,10
|-0,45
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|0,80
|