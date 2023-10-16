***AKM* *AGESA* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.10.2023 12:11
***AKM******AGESA******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.10.2023-13.10.2023
Açıklamalar
02.10.2023-13.10.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206636
BIST
'
16:227.981
En Düşük
|Değişim
|: -1,63%
|| -132,19
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2227,8819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1177
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2229,4115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2060
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:221.719,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,02
|Açılış
|: 1.719,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|BSOKE
|9,22
|117.330.132
|% -9,87
|
|TEKTU
|3,97
|119.473.413
|% -9,77
|
|BYDNR
|35,42
|88.339.438
|% -9,18
|
|AVGYO
|7,08
|38.273.267
|% -9,00
|
|THYAO
|223,00
|5.245.549.120
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,82
|5.127.403.222
|% 1,76
|
|BRSAN
|916,60
|4.161.202.581
|% -7,73
|
|TUPRS
|141,10
|4.027.536.734
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,45
|3.336.702.795
|% 4,92
|
|EKGYO
|7,51
|1.796.988.963
|% -1,70
|
|ZOREN
|6,23
|1.403.754.359
|% -0,16
|
|KOZAL
|27,82
|5.127.403.222
|% 1,76
|
|QUAGR
|6,36
|1.016.521.344
|% -5,36
|
|ODAS
|12,95
|1.831.522.699
|% -3,36
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8764
|27,8819
|% 0,42
|
|Euro
|29,4002
|29,4115
|% 0,71
|
|Sterlin
|33,8583
|34,0281
|% 0,74
|
|Frank
|30,7991
|30,9846
|% 0,50
|
|Riyal
|7,4104
|7,4475
|% 0,43
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-14,43
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.584
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|