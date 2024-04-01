***AKM* *AGESA* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.04.2024 09:43
***AKM******AGESA******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.03.2024 - 29.03.2024
Açıklamalar
18
.03.2024 -29.03.2024 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264705
BIST
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11:069.056
En Düşük
|Değişim
|: -0,95%
|| -86,85
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.040
En Yüksek
9.259
11:0632,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0432
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:0635,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:062.356,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,68
|Açılış
|: 2.356,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:04
|IZINV
|59,55
|36.820.541
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|51.701.737
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,50
|4.881.034
|% 9,57
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.227.260
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|30.149.673
|% -9,98
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|PATEK
|111,60
|279.095.623
|% -9,64
|
|THYAO
|296,25
|4.214.536.196
|% -0,50
|
|ISCTR
|11,39
|2.216.888.704
|% 2,60
|
|EKGYO
|9,24
|1.587.990.964
|% -7,32
|
|TUPRS
|176,10
|1.373.782.358
|% -0,51
|
|KCHOL
|201,50
|1.231.365.787
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,39
|2.216.888.704
|% 2,60
|
|EKGYO
|9,24
|1.587.990.964
|% -7,32
|
|ZOREN
|5,68
|538.991.379
|% -4,54
|
|YKBNK
|28,02
|1.199.686.935
|% 2,49
|
|PETKM
|19,33
|623.839.122
|% -2,52
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4311
|32,4364
|% 0,12
|
|Euro
|35,0479
|35,0590
|% 0,06
|
|Sterlin
|41,0852
|41,2912
|% -0,92
|
|Frank
|36,1314
|36,3125
|% -0,80
|
|Riyal
|8,6867
|8,7302
|% -0,75
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,64
|915,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,20
|1.030,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,37
|87,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,39
|2.258,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
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11:19AKCNS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 142.80 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 473 adet işlem
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11:18IHLGM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 894, 088 adet işlem
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11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 11 kaybederek (% -0.37 ) 9, 834
-
11:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IHLGM, VRGYO
-
11:16XU100
Endeks 9, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 33, 864.00 milyon TL de