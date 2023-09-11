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***AKM* *KRVGD* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

11.09.2023 10:08
***AKM* *KRVGD* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKM******KRVGD******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
28.08.2023-08.09.2023
Açıklamalar

KRVGD.E paylarında, 28.08.2023-08.09.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193617


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QNBFL 336,70 468.686 % 10,00  
ISBTR 136.171,20 4.357.478 % 10,00  
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Altın Ons 1.926 1.927 7,71  
Altın Gr. 1.664 1.664 8,57  
Cumhuriyet 11.278 11.449 -1,00  
Tam 11.073 11.165 56,00  
Yarım 5.554 5.606 30,00  
Çeyrek 2.768 2.803 15,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 0,23  
Gümüş Gr. 19,98 20,01 0,21  
B. Petrol 90,29 90,29 -0,36  
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