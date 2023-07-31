***AKM* *LOGO* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
31.07.2023 10:00
***AKM******LOGO******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
17.07.2023-28.07.2023
Açıklamalar
17.07.2023-28.07.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176996
BIST
'
12:277.225
En Düşük
|Değişim
|: 2,23%
|| 157,60
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.233
12:2726,9616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0851
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:2729,7614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1235
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:271.694,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.694,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:25
|CWENE
|286,10
|662.290.206
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|553.690.630
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|374.504.484
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.566.866
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|59.834.843
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|243.466.819
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|160.254.274
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|8.697.311
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,40
|5.026.912.862
|% 5,04
|
|ASTOR
|110,90
|4.603.685.338
|% 9,48
|
|THYAO
|235,50
|3.945.738.492
|% 0,21
|
|YKBNK
|14,23
|3.458.249.024
|% 2,01
|
|KCHOL
|136,00
|3.046.269.178
|% 1,34
|
|YKBNK
|14,23
|3.458.249.024
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,29
|828.776.320
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,60
|1.254.932.868
|% 1,18
|
|SKBNK
|3,16
|457.170.779
|% 1,28
|
|CEMAS
|2,92
|374.496.192
|% 1,74
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9575
|26,9630
|% 0,32
|
|Euro
|29,7474
|29,7542
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5531
|34,7264
|% 0,37
|
|Frank
|30,8722
|31,0582
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1649
|7,2008
|% 0,30
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|0,93
|
|Cumhuriyet
|11.273
|11.444
|-52,00
|
|Tam
|11.032
|11.113
|-30,00
|
|Yarım
|5.520
|5.582
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|0,07
|