***AKM* *LOGO* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.08.2023 09:20
***AKM******LOGO******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
31.07.2023-11.08.2023
Açıklamalar
31.07.2023-11.08.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184952
BIST
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11:477.854
En Düşük
|Değişim
|: 1,81%
|| 139,53
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:4727,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:4729,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0188
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:471.665,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.665,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:47
|RYSAS
|33,66
|58.315.193
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|18.996.666
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.919.854
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|TETMT
|1.083,30
|23.027.398
|% 9,99
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,44
|59.069.589
|% -5,50
|
|AVHOL
|112,60
|46.003.074
|% -3,92
|
|KTLEV
|52,95
|49.232.528
|% -3,73
|
|VKFYO
|31,06
|27.924.823
|% -3,36
|
|EREGL
|42,84
|5.036.790.333
|% 4,39
|
|ASTOR
|138,20
|4.247.343.509
|% 6,88
|
|THYAO
|265,10
|3.697.340.960
|% -0,23
|
|KRDMD
|25,28
|2.564.082.631
|% 7,48
|
|TUPRS
|115,30
|2.344.469.791
|% 3,87
|
|ZOREN
|4,37
|1.045.525.007
|% 6,07
|
|SKBNK
|3,85
|481.288.082
|% 1,58
|
|PETKM
|19,39
|2.324.652.974
|% 2,48
|
|YKBNK
|16,24
|1.947.995.626
|% 3,05
|
|EREGL
|42,84
|5.036.790.333
|% 4,39
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0476
|27,0531
|% 0,33
|
|Euro
|29,6182
|29,6266
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,2544
|34,4261
|% 0,38
|
|Frank
|30,7571
|30,9424
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1886
|7,2247
|% 0,32
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,45
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.137
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.585
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,09
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|-0,40
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02BRLSM
Yüzde 9.68 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 453 adet işlem
-
12:01KLRHO
Yüzde 9.98 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 291, 306 adet işlem
-
12:00MARKA
Yüzde 6.67 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 570 adet işlem
-
11:59EUKYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 445 adet işlem
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 28 artarak (% 1.59 ) 8, 512