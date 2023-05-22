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***AKM* *ORGE* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

22.05.2023 10:17
***AKM* *ORGE* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKM******ORGE******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
08.05.2023-19.05.2023
Açıklamalar

08.05.2023-19.05.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında ORGE paylarında işlem yapılmamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152587


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CANTE 19,36 120.178.817 % 10,00  
ERCB 94,65 169.690.416 % 9,99  
RODRG 40,42 7.454.312 % 9,96  
PSGYO 5,91 108.630.272 % 9,85  
BRKO 4,50 295.421 % 9,22  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 19,8232 19,8316 % 0,10  
Euro 21,4908 21,5092 % 0,44  
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Frank 22,0566 22,1895 % 0,54  
Riyal 5,2688 5,2952 % 0,03  
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13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.980 1.980 1,95  
Altın Gr. 1.262 1.262 1,56  
Cumhuriyet 9.192 9.331 37,00  
Tam 9.131 9.368 18,53  
Yarım 4.517 4.666 59,00  
Çeyrek 2.252 2.312 15,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,88 0,01  
Gümüş Gr. 15,21 15,23 0,01  
B. Petrol 75,44 75,44 -0,15  
Seans Raporu 13:06
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