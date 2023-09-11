***AKM* *ORGE* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***AKM******ORGE******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [ORGE]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduAKMDönem28.08.2023-08.09.2023AçıklamalarORGE.E paylarında, 28.08.2023-08.09.2023döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193618BIST