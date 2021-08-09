***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
09.08.2021 09:37
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
26.07.2021-06.08.2021
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında 26.07.
2021-06.08.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955802
BIST
10:041.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.441
En Düşük
1.437
10:048,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0431
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
|
8,6650
En Düşük
8,6105
10:0410,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0465
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1100
|
10,2055
En Düşük
10,1261
10:04486,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,26
|Açılış
|: 486,27
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler10:04
|DAGI
|3,90
|11.150.147
|% 9,86
|
|SAFKR
|10,04
|4.867.865
|% 7,38
|
|UTPYA
|20,40
|40.106
|% 7,37
|
|VBTYZ
|20,10
|4.281.017
|% 6,86
|
|KTSKR
|37,78
|2.074.363
|% 6,60
|
|EDIP
|3,99
|498.343
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|AGYO
|2,71
|6.474.253
|% -5,57
|
|ISBIR
|4.760,20
|223.729
|% -4,80
|
|UZERB
|36,20
|21.611
|% -4,74
|
|SISE
|8,14
|69.962.290
|% 1,75
|
|GENIL
|13,65
|54.370.389
|% 5,00
|
|GARAN
|9,24
|24.176.490
|% 0,11
|
|FROTO
|179,20
|21.305.643
|% 1,07
|
|THYAO
|12,86
|17.991.347
|% 0,23
|
|SISE
|8,14
|69.962.290
|% 1,75
|
|GENIL
|13,65
|54.370.389
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,82
|5.376.072
|% 0,00
|
|DAGI
|3,90
|11.150.147
|% 9,86
|
|GARAN
|9,24
|24.176.490
|% 0,11
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6557
|8,6587
|% 0,50
|
|Euro
|10,1684
|10,2012
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9881
|12,0483
|% 0,61
|
|Frank
|9,4242
|9,4810
|% 0,49
|
|Riyal
|2,3025
|2,3141
|% 0,52
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-16,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|-1,64
|