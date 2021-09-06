***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.09.2021 09:31
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
23.08.2021-03.09.2021
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında 23.08
.2021-03.09.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961868
BIST
10:481.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
10:488,2973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:489,8479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0464
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
9,9103
En Düşük
9,8270
10:48487,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,13
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:48
|OYLUM
|4,84
|8.028.713
|% 10,00
|
|YEOTK
|24,20
|571.652
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,74
|506.260
|% 9,98
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|FRIGO
|18,18
|10.264.084
|% -4,32
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|CIMSA
|26,14
|36.464.779
|% -3,68
|
|KERVN
|0,56
|171.405
|% -3,45
|
|GARAN
|9,95
|452.006.994
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,67
|339.801.339
|% 2,30
|
|EGEPO
|7,30
|227.170.496
|% 9,77
|
|SASA
|28,48
|127.072.396
|% 0,28
|
|THYAO
|12,88
|126.266.667
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,67
|339.801.339
|% 2,30
|
|GARAN
|9,95
|452.006.994
|% 1,32
|
|EGEPO
|7,30
|227.170.496
|% 9,77
|
|MARTI
|2,19
|60.401.329
|% 5,80
|
|ZOREN
|1,73
|40.412.023
|% 0,58
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2947
|8,2973
|% -0,09
|
|Euro
|9,8439
|9,8479
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,4487
|11,5061
|% -0,27
|
|Frank
|9,0209
|9,0752
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2047
|2,2158
|% -0,14
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-1,32
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:04EGEPO
Yüzde 9.62 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 877, 311 adet işlem
-
11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, SAHOL, TAVHL
-
11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
-
11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 17 artarak (% 0.48 ) 1, 301
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11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, AKYHO, YYAPI, DIRIT, BALAT, BRMEN