***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.09.2021 09:40
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
06.09.2021-17.09.2021
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında 06.09
.2021-17.09.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964440
BIST
09:551.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,98
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.405
09:558,7023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
09:5510,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0564
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
09:55490,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,77
|Açılış
|: 490,80
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TEZOL
|20,28
|119.838.028
|% 9,98
|
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|GARFA
|11,15
|815.422
|% 8,46
|
|EUHOL
|2,49
|1.331.346
|% 7,33
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|KTSKR
|58,45
|1.090.560
|% -9,94
|
|FENER
|30,42
|2.658.799
|% -6,17
|
|ISKPL
|6,83
|2.073.909
|% -5,27
|
|ISBIR
|65,35
|289.174
|% -4,74
|
|CMENT
|26,12
|8.933
|% -2,90
|
|TEZOL
|20,28
|119.838.028
|% 9,98
|
|ESEN
|33,80
|111.315.401
|% 0,00
|
|GESAN
|23,48
|87.532.676
|% 0,00
|
|GENIL
|13,89
|78.459.105
|% 0,00
|
|EGEPO
|6,13
|37.599.756
|% 0,00
|
|EGEPO
|6,13
|37.599.756
|% 0,00
|
|TEZOL
|20,28
|119.838.028
|% 9,98
|
|GOZDE
|5,68
|32.880.833
|% 0,00
|
|GENIL
|13,89
|78.459.105
|% 0,00
|
|GWIND
|3,63
|16.205.010
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6976
|8,7023
|% 0,64
|
|Euro
|10,1915
|10,1966
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8804
|11,9400
|% 0,35
|
|Frank
|9,2995
|9,3556
|% 0,67
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% 0,68
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-2,81
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,06
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,57
|