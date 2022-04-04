***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.04.2022 10:23
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
21.03.2022- 01.04.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında
21.03.2022- 01.04.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015339
BIST
10:302.271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 19,03
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
10:3014,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7098
En Düşük
14,6695
10:3016,2398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0219
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
10:30911,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,45
|Açılış
|: 911,59
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
912,79
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler10:28
|ULUSE
|137,00
|900.912
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.139.667
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|16.709.135
|% 9,86
|
|ISBTR
|54.500,00
|54.500
|% 7,92
|
|IPEKE
|18,44
|56.108.510
|% 7,02
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|CIMSA
|32,98
|26.192.080
|% -3,28
|
|VKING
|5,50
|437.265
|% -3,17
|
|PAPIL
|20,12
|4.735.157
|% -2,99
|
|DZGYO
|2,54
|7.809.621
|% -2,31
|
|ASELS
|25,30
|571.923.161
|% 2,10
|
|GARAN
|12,51
|485.401.014
|% 0,48
|
|THYAO
|33,00
|465.901.692
|% 0,67
|
|KARSN
|5,93
|443.815.773
|% -0,67
|
|TUPRS
|233,70
|355.988.848
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,45
|265.212.079
|% 2,51
|
|KARSN
|5,93
|443.815.773
|% -0,67
|
|GARAN
|12,51
|485.401.014
|% 0,48
|
|ODAS
|1,78
|67.814.600
|% 2,89
|
|DOHOL
|3,39
|126.055.785
|% 2,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7026
|14,7108
|% 0,19
|
|Euro
|16,2323
|16,2524
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,2522
|19,3488
|% 0,29
|
|Frank
|15,8285
|15,9238
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9078
|3,9274
|% 0,14
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,61
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,27
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:43ULKER
Yüzde 4.18 oranında artışla 16.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 920, 894 adet işlem
-
10:42AYGAZ
Yüzde 5.60 oranında artışla 29.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 534 adet işlem
-
10:41DAPGM
Yüzde 6.63 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 709 adet işlem
-
10:40KOZAL
Yüzde 4.14 oranında artışla 150.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 860, 321 adet işlem
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 13 artarak (% 1.00 ) 2, 526