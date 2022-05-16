***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.05.2022 09:46
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.05.2022- 13.05.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında
02.05.2022- 13.05.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030467
BIST
11:582.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,93
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:5815,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1006
|Açılış
|: 15,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5793
En Düşük
15,4564
11:5816,2537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1403
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2753
En Düşük
16,0891
11:58900,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,52
|Açılış
|: 900,30
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:58
|IMASM
|35,26
|2.336.504
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|15.259.353
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.365.372
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|19.581.418
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.057.310
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|72.244.772
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.703.295
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.231.573
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|SNPAM
|7,70
|116.424
|% -4,70
|
|THYAO
|42,92
|1.526.257.233
|% 1,04
|
|GARAN
|14,97
|695.236.427
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,62
|672.109.303
|% 1,71
|
|KRDMD
|15,34
|626.947.070
|% -2,11
|
|KOZAL
|192,50
|573.998.905
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,72
|520.189.324
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,45
|367.819.838
|% -2,20
|
|SKBNK
|1,11
|81.649.492
|% 1,83
|
|KARSN
|5,43
|261.584.003
|% 1,88
|
|GARAN
|14,97
|695.236.427
|% -0,07
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5715
|15,5781
|% 0,65
|
|Euro
|16,2382
|16,2537
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,9872
|19,0825
|% 0,33
|
|Frank
|15,4334
|15,5263
|% 0,28
|
|Riyal
|4,1381
|4,1588
|% 0,59
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,93
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|-39,00
|
|Tam
|6.029
|6.182
|-48,26
|
|Yarım
|2.914
|2.991
|-23,35
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-11,68
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,91
|
Seans Raporu
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