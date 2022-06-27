***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
27.06.2022 10:09
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
13.06.2022- 24.06.2022
Açıklamalar
AGES.E
paylarında
13.06.2022- 24.06.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039344
BIST
13:402.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -29,81
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:4016,7240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1604
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:4017,7177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1095
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:40988,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,54
|Açılış
|: 988,55
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:38
|SANEL
|7,92
|6.989.622
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.441.794
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.225
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.291.509
|% 9,87
|
|BERA
|15,85
|248.832.070
|% 9,08
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|BFREN
|1.132,90
|11.294.313
|% -4,11
|
|DOAS
|81,65
|43.343.868
|% -4,00
|
|GLBMD
|6,63
|3.640.399
|% -3,91
|
|THYAO
|49,76
|2.660.235.934
|% -0,98
|
|SISE
|21,60
|1.030.365.383
|% -0,74
|
|EREGL
|27,78
|869.021.300
|% -0,29
|
|ASELS
|23,74
|662.645.913
|% -3,34
|
|SAHOL
|20,30
|548.987.191
|% -1,55
|
|ODAS
|3,16
|283.387.846
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|368.100.905
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|497.353.152
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|142.294.763
|% -1,92
|
|THYAO
|49,76
|2.660.235.934
|% -0,98
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7142
|16,7327
|% -0,90
|
|Euro
|17,6930
|17,7161
|% -0,62
|
|Sterlin
|20,4554
|20,5579
|% -0,97
|
|Frank
|17,3722
|17,4769
|% -1,00
|
|Riyal
|4,4394
|4,4617
|% -1,04
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|11,92
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-38,00
|
|Tam
|6.568
|6.662
|-200,00
|
|Yarım
|3.224
|3.258
|-98,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,24
|