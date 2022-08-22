***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
22.08.2022 11:03
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
08.08.2022-19.08.2022
Açıklamalar
AGESA.E
paylarında
08.08.2022-19.08
.2022
döneminde likidite sağlayıcılığ
ı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057463
BIST
13:333.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 20,14
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:3318,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:3318,1477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:331.011,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,97
|Açılış
|: 1.011,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:33
|YYAPI
|1,32
|55.025.217
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.312.168
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|187.696.266
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.726.749
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,42
|326.906.398
|% -7,38
|
|GLRYH
|3,83
|43.449.384
|% -6,59
|
|DENGE
|2,09
|31.621.622
|% -6,28
|
|GZNMI
|39,04
|173.429.378
|% -5,43
|
|SKTAS
|3,01
|21.895.972
|% -5,05
|
|THYAO
|68,40
|1.869.197.923
|% -0,15
|
|SASA
|54,85
|1.484.056.916
|% 3,49
|
|EKGYO
|3,77
|1.239.244.556
|% 3,01
|
|PETKM
|11,79
|1.229.710.587
|% 1,64
|
|HEKTS
|42,02
|1.131.367.772
|% 7,03
|
|EKGYO
|3,77
|1.239.244.556
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,69
|892.098.003
|% 0,35
|
|ADESE
|0,92
|122.747.756
|% 5,75
|
|DOHOL
|4,93
|620.613.578
|% -0,60
|
|PETKM
|11,79
|1.229.710.587
|% 1,64
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1196
|18,1299
|% 0,25
|
|Euro
|18,1354
|18,1477
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3275
|21,4344
|% -0,01
|
|Frank
|18,8208
|18,9341
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,20
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,12
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.818
|6.873
|-64,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|-0,17
|