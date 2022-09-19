***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
19.09.2022 10:59
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
05.09.2022 - 16.09.2022
Açıklamalar
AGESA.E paylarında 05.09.2022 - 16.09.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063895
BIST
11:123.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,20
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
11:1218,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2948
En Düşük
18,2293
11:1218,3005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3351
En Düşük
18,2312
11:12977,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,98
|Açılış
|: 977,67
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SMRTG
|45,98
|94.958.136
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|6.902.902
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|22.809.395
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|23.962.591
|% 9,95
|
|CANTE
|94,10
|12.134.799
|% 9,67
|
|ISGYO
|15,38
|4.684.794
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|108.358.193
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|3.813.347
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|4.000.249
|% -9,82
|
|GARAN
|20,68
|1.278.141.694
|% -5,05
|
|EKGYO
|4,56
|998.215.950
|% 4,35
|
|ASELS
|33,66
|863.470.341
|% -0,41
|
|AKBNK
|12,02
|839.244.172
|% -1,39
|
|HALKB
|9,24
|822.299.587
|% -7,04
|
|EKGYO
|4,56
|998.215.950
|% 4,35
|
|HALKB
|9,24
|822.299.587
|% -7,04
|
|YKBNK
|7,26
|613.459.576
|% -0,95
|
|ISCTR
|8,65
|658.229.159
|% -1,26
|
|AKBNK
|12,02
|839.244.172
|% -1,39
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2802
|18,2930
|% 0,20
|
|Euro
|18,2715
|18,3005
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,7573
|20,8614
|% -0,14
|
|Frank
|18,8150
|18,9283
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8513
|4,8756
|% 0,16
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,26
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,42
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.645
|6.730
|18,00
|
|Yarım
|3.238
|3.278
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|-1,07
|