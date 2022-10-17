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***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

17.10.2022 10:16
***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
03.10.2022 - 14.10.2022
Açıklamalar

AGESA.E paylarında 03.10.2022 - 14.10.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072427


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 484,00 5.928.516 % 10,00  
KARYE 24,66 38.081.137 % 9,99  
SMRTG 103,80 37.522.973 % 9,96  
IPEKE 24,30 156.626.076 % 9,95  
CONSE 6,79 171.967.623 % 9,87  
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Dolar 18,5826 18,5963 % 0,15  
Euro 18,1204 18,1308 % 0,37  
Sterlin 20,8968 21,0016 % 0,98  
Frank 18,5108 18,6223 % 0,66  
Riyal 4,9322 4,9569 % 0,11  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.655 10,08  
Altın Gr. 988 988 6,26  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -17,00  
Tam 6.679 6.747 -43,00  
Yarım 3.254 3.295 -25,00  
Çeyrek 1.630 1.649 -10,00  
Gümüş.Ons 18,53 18,57 0,27  
Gümüş Gr. 11,07 11,09 0,17  
B. Petrol 92,30 92,30 0,67  
Seans Raporu 10:49
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