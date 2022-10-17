***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.10.2022 10:16
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
03.10.2022 - 14.10.2022
Açıklamalar
AGESA.E paylarında 03.10.2022 - 14.10.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072427
BIST
10:493.697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 70,35
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.700
En Düşük
3.641
10:4918,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
10:4918,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
10:49988,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,66
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
989,07
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler10:49
|PENTA
|484,00
|5.928.516
|% 10,00
|
|KARYE
|24,66
|38.081.137
|% 9,99
|
|SMRTG
|103,80
|37.522.973
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|156.626.076
|% 9,95
|
|CONSE
|6,79
|171.967.623
|% 9,87
|
|MEGAP
|4,51
|12.983.916
|% -9,98
|
|MEGAP
|4,51
|12.983.916
|% -9,98
|
|GSRAY
|5,26
|55.813.671
|% -4,19
|
|ACSEL
|60,50
|11.686.040
|% -3,66
|
|SEKFK
|9,93
|3.648.572
|% -3,50
|
|THYAO
|91,80
|1.649.732.764
|% 2,00
|
|KOZAL
|207,60
|1.339.733.215
|% 4,64
|
|YKBNK
|9,13
|809.681.951
|% 3,40
|
|AKBNK
|14,28
|806.853.545
|% 5,78
|
|KOZAA
|32,90
|786.289.833
|% 7,17
|
|EKGYO
|4,26
|538.973.840
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,13
|809.681.951
|% 3,40
|
|ISCTR
|8,88
|769.560.253
|% 3,98
|
|IEYHO
|1,24
|80.416.502
|% 9,73
|
|DOHOL
|5,60
|325.807.017
|% 2,94
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5826
|18,5963
|% 0,15
|
|Euro
|18,1204
|18,1308
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,8968
|21,0016
|% 0,98
|
|Frank
|18,5108
|18,6223
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9322
|4,9569
|% 0,11
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|10,08
|
|Altın Gr.
|988
|988
|6,26
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.679
|6.747
|-43,00
|
|Yarım
|3.254
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|0,17
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,67
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
-
11:04GOODY
Yüzde 7.65 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 341, 487 adet işlem
-
11:03YYLGD
Yüzde 6.53 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 837, 492 adet işlem
-
11:02AZTEK
Yüzde 7.10 oranında artışla 19.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 790 adet işlem
-
11:01MANAS
Yüzde 6.36 oranında artışla 26.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 436 adet işlem
-
11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 22 artarak (% 1.83 ) 4, 025