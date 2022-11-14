***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.11.2022 10:20
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
31.10.2022 - 11.11.2022
Açıklamalar
AGESA.E paylarında 31.10.2022 - 11.11.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079712
BIST
13:134.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 98,07
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
13:1318,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0682
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
13:1319,1846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0356
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
13:131.051,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.051,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler13:13
|CELHA
|31,46
|35.232.674
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|631.099.715
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.254.517
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|138.249.000
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.359.595
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|518.959.427
|% -9,93
|
|ORMA
|58,40
|41.580
|% -7,30
|
|COSMO
|90,35
|759.690
|% -5,89
|
|FENER
|66,50
|276.252.487
|% -5,81
|
|HLGYO
|4,33
|190.123.170
|% -4,84
|
|THYAO
|110,20
|5.020.468.990
|% -1,17
|
|EREGL
|37,62
|2.284.533.111
|% 3,07
|
|ASELS
|40,16
|2.055.658.498
|% 3,35
|
|ODAS
|11,58
|1.904.489.700
|% 7,12
|
|AKFGY
|4,57
|1.208.004.170
|% 0,88
|
|AKFGY
|4,57
|1.208.004.170
|% 0,88
|
|SKBNK
|2,30
|402.684.868
|% 6,48
|
|ODAS
|11,58
|1.904.489.700
|% 7,12
|
|EKGYO
|5,39
|827.165.666
|% 1,70
|
|SNGYO
|3,81
|518.959.427
|% -9,93
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6131
|% 0,37
|
|Euro
|19,1692
|19,1846
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,8631
|21,9728
|% -0,17
|
|Frank
|19,5874
|19,7054
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,36
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-11,00
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.991
|7.096
|-7,00
|
|Tam
|6.956
|7.071
|53,00
|
|Yarım
|3.378
|3.457
|26,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,62
|95,62
|-0,37
|