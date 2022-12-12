***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
12.12.2022 09:51
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
28.11.2022-09.12.2022
Açıklamalar
28.11.2022-09.12.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086538
BIST
14:035.214
En Yüksek
|Değişim
|: 4,17%
|| 208,73
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
14:0318,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
14:0319,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0621
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7044
En Düşük
19,5838
14:031.073,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.073,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KOZAL
|466,80
|1.488.624.148
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|73.247.600
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|2.937.449
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|46.836.083
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|88.814.741
|% 9,97
|
|EMNIS
|60,05
|2.474.961
|% -9,97
|
|DOKTA
|52,05
|81.454.966
|% -5,10
|
|IDGYO
|4,80
|14.573.460
|% -4,95
|
|MRGYO
|4,93
|62.544.723
|% -4,46
|
|IDEAS
|48,54
|52.072.725
|% -4,45
|
|THYAO
|143,00
|6.466.311.066
|% 1,42
|
|SAHOL
|41,12
|6.296.358.048
|% 2,54
|
|ASELS
|56,50
|3.749.483.534
|% 5,61
|
|YKBNK
|11,82
|3.326.060.333
|% 4,14
|
|AKBNK
|17,56
|3.065.065.695
|% 5,34
|
|EKGYO
|7,72
|2.735.147.649
|% 2,12
|
|YKBNK
|11,82
|3.326.060.333
|% 4,14
|
|ISCTR
|11,37
|2.755.832.233
|% 7,57
|
|SKBNK
|2,85
|685.994.614
|% 7,14
|
|TSKB
|4,28
|891.552.852
|% 8,08
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6330
|18,6479
|% 0,04
|
|Euro
|19,6890
|19,6972
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,8274
|22,9419
|% 0,21
|
|Frank
|19,9048
|20,0247
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-2,82
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|7.198
|7.307
|-24,00
|
|Tam
|7.247
|7.294
|29,00
|
|Yarım
|3.509
|3.566
|14,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.782
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,06
|0,01
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,57
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18RALYH
Yüzde 9.92 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 434, 671 adet işlem
-
14:17NTGAZ
Yüzde 9.73 oranında artışla 55.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 099, 203 adet işlem
-
14:16ANGEN
Yüzde 8.52 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 228, 008 adet işlem
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, BIMAS, AKSEN
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TTKOM, TCELL