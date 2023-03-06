***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.03.2023 12:00
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.02.2023 - 03.03.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120341
BIST
14:255.330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 117,81
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2518,8985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2520,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0105
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:251.123,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.123,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:23
|BVSAN
|46,20
|57.327.989
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.268.869
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.629.343
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,50
|390.297.658
|% -9,92
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|KMPUR
|109,20
|217.083.351
|% -4,71
|
|KGYO
|31,56
|23.858.950
|% -4,36
|
|SELGD
|6,69
|4.031.318
|% -4,29
|
|EREGL
|43,80
|4.700.867.120
|% -0,41
|
|TUPRS
|626,70
|2.132.628.773
|% 2,65
|
|KRDMD
|20,70
|2.126.429.286
|% -1,52
|
|THYAO
|140,50
|2.113.732.477
|% 1,30
|
|AKBNK
|18,00
|2.037.278.679
|% 3,39
|
|YKBNK
|10,21
|1.720.898.176
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,22
|1.223.802.035
|% 1,61
|
|ISCTR
|12,40
|1.392.035.154
|% 5,17
|
|AKBNK
|18,00
|2.037.278.679
|% 3,39
|
|EREGL
|43,80
|4.700.867.120
|% -0,41
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8866
|18,9129
|% 0,12
|
|Euro
|20,0942
|20,1006
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6238
|22,7373
|% -0,26
|
|Frank
|20,1243
|20,2456
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0206
|5,0457
|% 0,05
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.638
|7.685
|42,00
|
|Yarım
|3.732
|3.760
|20,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.880
|10,00
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,08
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38MEPET
Yüzde 9.30 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 480, 777 adet işlem
-
14:37ASTOR
Yüzde 9.18 oranında artışla 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 603, 222 adet işlem
-
14:36XU100
Endeks 5, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 47, 539.00 milyon TL de
-
14:36NTGAZ
Yüzde 5.24 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 807 adet işlem
-
14:35ASTOR
Yüzde 8.88 oranında artışla 43.88 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 833, 451 adet işlem