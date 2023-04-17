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***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

17.04.2023 09:43
***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
03.04.2023-14.04.2023
Açıklamalar

03.04.2023-14.04.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139127


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CVKMD 139,70 3.410.636 % 10,00  
KOZAL 24,64 2.642.168.969 % 10,00  
KOPOL 32,58 2.059.968 % 9,99  
KOZAA 49,54 1.290.807.799 % 9,99  
IPEKE 32,08 119.782.034 % 9,94  
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Riyal 5,1512 5,1770 % 0,15  
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Altın Gr. 1.253 1.253 6,08  
Cumhuriyet 8.765 8.898 -28,00  
Tam 8.794 8.884 93,00  
Yarım 4.295 4.347 45,00  
Çeyrek 2.147 2.174 23,00  
Gümüş.Ons 25,51 25,53 0,17  
Gümüş Gr. 15,90 15,92 0,14  
B. Petrol 86,18 86,18 -0,13  
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