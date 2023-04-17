***AKMEN* *AKM* *AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.04.2023 09:43
***AKMEN******AKM******AGESA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
03.04.2023-14.04.2023
Açıklamalar
03.04.2023-14.04.2023 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139127
BIST
11:165.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 24,02
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:1619,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:1621,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0440
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:161.253,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.253,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:14
|CVKMD
|139,70
|3.410.636
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.642.168.969
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.059.968
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.290.807.799
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|119.782.034
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.747.037
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,50
|13.571.730
|% -8,34
|
|LIDER
|111,20
|14.654.391
|% -7,33
|
|BURVA
|34,56
|23.854.436
|% -6,59
|
|BURCE
|69,95
|44.807.175
|% -6,36
|
|KOZAL
|24,64
|2.642.168.969
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.290.807.799
|% 9,99
|
|THYAO
|135,10
|1.046.916.650
|% 0,52
|
|GESAN
|83,35
|542.243.973
|% -2,97
|
|AKBNK
|17,90
|538.538.727
|% 1,88
|
|KOZAL
|24,64
|2.642.168.969
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,86
|314.128.786
|% -0,15
|
|SKBNK
|2,49
|97.249.091
|% 0,81
|
|ISCTR
|12,24
|423.872.758
|% 0,99
|
|ZOREN
|5,21
|159.591.198
|% 3,99
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3733
|19,3805
|% 0,16
|
|Euro
|21,3020
|21,3283
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,9743
|24,0945
|% 0,10
|
|Frank
|21,6045
|21,7347
|% 0,19
|
|Riyal
|5,1512
|5,1770
|% 0,15
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.794
|8.884
|93,00
|
|Yarım
|4.295
|4.347
|45,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,14
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-0,13
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:28XU100
Endeks 5, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 15, 674.00 milyon TL de
-
11:28AKENR
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 256, 843 adet işlem
-
11:27DOGUB
Yüzde 5.26 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 978 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, FROTO, ENKAI
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 79 artarak (% 0.34 ) 4, 599