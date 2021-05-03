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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme

03.05.2021 14:04



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )

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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme

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Açıklamalar

         Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarının hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/02/2021 tarih ve 9/259 sayılı kararı ile onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 22/02/2021 tarihinde yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın "10.2.1. İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi" başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 29833736-105.02.02.02-5738 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, İhraççı Bilgi Dokümanı ve tadil metni nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.akyatirim.com.tr ve https://varant.akyatirim.com.tr adresli  internet sitelerinde de yayımlanmıştır.
            
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934101


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