***AKMEN* *AKM* *AKGRT*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***AKMEN******AKM******AKGRT*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [AKGRT]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarAksigorta A.Ş.'nin 612.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %163,39869 oranında artırılarak 1.612.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 Adet) pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.10.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 1.720.712 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 15.11.2022 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Aksigorta A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.15.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 1.720.712 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıFARUK MEMİŞ 750.000 % 43,59 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 400.000 % 23,25 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSEDAT PALTURA 100.000 % 5,81 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLGA AYDIN 323.210 % 18,78 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080274BIST