***AKMEN* *AKM* *ALFAS*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.11.2022 19:01
***AKMEN******AKM******ALFAS*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078304
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1256
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2412
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7781
En Düşük
18,4643
18:051.026,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 30,94
|Açılış
|: 1.026,09
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5956
|18,6026
|% 0,68
|
|Euro
|18,7570
|18,7762
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,4837
|21,5914
|% 1,26
|
|Frank
|18,8223
|18,9357
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|30,49
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.843
|6.912
|164,00
|
|Yarım
|3.334
|3.379
|80,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,55
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|