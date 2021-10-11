***AKMEN* *AKM* *ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.10.2021 15:38
***AKMEN******AKM******ANGEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ANGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969451
BIST
16:171.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,08
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
16:178,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:1710,3805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3954
En Düşük
10,3299
16:17505,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,09
|Açılış
|: 505,74
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.101.665
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.779.081
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.551.916
|% 9,94
|
|KUTPO
|63,00
|98.364.198
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|206.188.836
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.914.727
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|YEOTK
|86,35
|56.312.241
|% -9,01
|
|GARAN
|9,42
|911.347.826
|% 1,29
|
|KRDMD
|6,71
|726.666.820
|% 4,35
|
|EREGL
|17,69
|581.860.360
|% 3,63
|
|TUPRS
|125,50
|577.286.007
|% 2,03
|
|PETKM
|6,18
|407.291.638
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,71
|726.666.820
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,41
|250.858.243
|% 1,69
|
|GARAN
|9,42
|911.347.826
|% 1,29
|
|ODAS
|1,50
|140.585.092
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|161.016.980
|% 1,12
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,90
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.391
|-8,00
|
|Tam
|3.327
|3.411
|-4,83
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,33
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|1,40
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31TEZOL
Yüzde 8.26 oranında artışla 15.07 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 042, 377 adet işlem
-
16:30AKSUE
Yüzde 9.03 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 215 adet işlem
-
16:29YAYLA
Yüzde 6.41 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 426, 283 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 3 artarak (% 1.49 ) 1, 244
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, YONGA, PRKAB, MERIT, TSGYO, KSTUR, DOBUR, MAALT