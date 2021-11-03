***AKMEN* *AKM* *ARASE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.11.2021 17:33
***AKMEN******AKM******ARASE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ARASE]
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş (‘ARASE') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974502
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:059,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0553
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05552,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,84
|Açılış
|: 552,33
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7012
|9,7069
|% 0,69
|
|Euro
|11,2441
|11,2559
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,1871
|13,2532
|% 0,26
|
|Frank
|10,5631
|10,6267
|% 0,31
|
|Riyal
|2,5738
|2,5867
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|3,88
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,03
|
|B. Petrol
|81,52
|81,52
|-0,47
|