***AKMEN* *AKM* *KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.04.2021 14:18
***AKMEN******AKM******KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KLKIM]
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Ek-5:
31.12.2020 Rusya Gayrimenkul Değerleme Raporu 1.bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933289
BIST
14:121.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:128,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:129,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0359
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:12471,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,90
|Açılış
|: 471,16
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,26
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:10
|INTEM
|44,26
|8.442.585
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.906.709
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|83.822.866
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,70
|69.987.062
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.958.197
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,90
|819.830.092
|% 5,07
|
|THYAO
|12,15
|559.711.563
|% 1,42
|
|EREGL
|19,06
|550.461.490
|% -1,04
|
|PETKM
|6,73
|528.044.508
|% 0,45
|
|GARAN
|7,21
|478.027.424
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,81
|197.339.576
|% -1,09
|
|PETKM
|6,73
|528.044.508
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,10
|164.703.227
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|478.027.424
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,14
|403.919.805
|% 0,28
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2665
|8,2707
|% 0,83
|
|Euro
|9,9954
|10,0014
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4820
|11,5396
|% 0,73
|
|Frank
|9,0686
|9,1233
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2007
|2,2117
|% 0,95
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,12
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|-1,11
|