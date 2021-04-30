***AKMEN* *AKM* *KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
30.04.2021 14:20
***AKMEN******AKM******KLKIM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KLKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Ek-7: Bağımsız Hukukçu Raporu ekleri 1.bölüm ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933294
BIST
15:331.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:338,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:339,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:33469,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,43
|Açılış
|: 469,68
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:33
|FORMT
|1,32
|14.252.828
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.506.807
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.947.584
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.791.145
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|FRIGO
|27,76
|87.434.061
|% -8,08
|
|KOZAL
|114,40
|974.450.012
|% 5,54
|
|EREGL
|19,10
|731.965.181
|% -0,83
|
|PETKM
|6,76
|650.480.067
|% 0,90
|
|THYAO
|12,13
|606.954.475
|% 1,25
|
|GARAN
|7,23
|532.295.309
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|202.180.825
|% -0,55
|
|PETKM
|6,76
|650.480.067
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,10
|195.781.242
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|532.295.309
|% 0,00
|
|GWIND
|4,91
|305.450.045
|% 4,47
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2578
|8,2625
|% 0,73
|
|Euro
|9,9844
|9,9902
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4520
|11,5094
|% 0,47
|
|Frank
|9,0408
|9,0953
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1963
|2,2073
|% 0,75
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,37
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|-1,37
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:44BLCYT
Yüzde 4.13 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 684 adet işlem
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15:43DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 716 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 85 kaybederek (% -0.19 ) 1, 463
-
15:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EREGL, TRKCM
-
15:42XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 964.00 milyon TL de