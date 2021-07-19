***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
19.07.2021 09:53
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
AKM
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
05.07.2021-16.07.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 05.07
.2021-16.07.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951589
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3510,1334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0297
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:35497,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,23
|Açılış
|: 497,61
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,43
|7.862.774
|% 10,00
|
|KFEIN
|27,80
|26.896.761
|% 9,97
|
|EDATA
|9,82
|15.334.264
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.238.878
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|137.894
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,27
|17.271.035
|% -6,22
|
|SRVGY
|74,00
|5.085.578
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% -3,52
|
|ORMA
|27,60
|48.653
|% -3,16
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% -1,39
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% -2,68
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% -1,63
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.695.820
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5777
|8,5806
|% 0,74
|
|Euro
|10,1058
|10,1334
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,7412
|11,8001
|% 0,44
|
|Frank
|9,2760
|9,3319
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2805
|2,2919
|% 0,73
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-1,84
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29OZBAL
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 327 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, SASA
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 92 kaybederek (% -1.07 ) 1, 192
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, EDATA, YAYLA, METUR, AKENR, SELVA, AVOD, KARYE, EDIP