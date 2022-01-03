***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
03.01.2022 09:37
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
20.12.2021-31.12.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 20.12.
2021-31.12.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987697
BIST
15:271.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 51,42
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:2713,2025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0520
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:2715,0003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1060
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:27768,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -10,84
|Açılış
|: 768,83
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:27
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.520.266
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.297.446
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.856.955
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.845.131
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,23
|19.902.610
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,25
|11.978.268
|% -3,30
|
|DURDO
|19,36
|6.164.469
|% -2,86
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|THYAO
|21,00
|1.245.391.721
|% 4,90
|
|EREGL
|28,68
|961.618.811
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|753.699.627
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|179.472.923
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|238.668.480
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|98.664.461
|% 3,47
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1723
|13,2025
|% -0,39
|
|Euro
|14,9423
|15,0003
|% -0,70
|
|Sterlin
|17,6608
|17,7493
|% -1,18
|
|Frank
|14,3050
|14,3912
|% -1,14
|
|Riyal
|3,4830
|3,5004
|% -1,05
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,20
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,63
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,35
|78,35
|0,57
|