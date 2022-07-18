***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
18.07.2022 10:05
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
04.07.2022- 15.07.2022
Açıklamalar
04.07.2022- 15.07.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045677
BIST
10:452.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 43,97
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.433
En Düşük
2.402
10:4517,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0969
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4968
En Düşük
17,2771
10:4517,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2236
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,7750
En Düşük
17,4486
10:45965,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,08
|Açılış
|: 965,95
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler10:44
|KLRHO
|11,41
|18.811.602
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|BIZIM
|18,80
|18.441.935
|% 7,80
|
|ASUZU
|189,40
|86.667.546
|% 7,31
|
|BAGFS
|16,35
|25.288.614
|% 6,86
|
|GESAN
|47,70
|94.818.979
|% -7,29
|
|SILVR
|20,68
|37.104.829
|% -6,17
|
|DAGHL
|22,52
|2.811.855
|% -5,14
|
|SMRTG
|30,14
|63.295.179
|% -4,32
|
|OYAYO
|8,77
|1.104.753
|% -3,63
|
|THYAO
|48,88
|808.834.901
|% 1,96
|
|EREGL
|26,84
|519.643.931
|% 3,39
|
|TUPRS
|238,60
|311.196.534
|% 4,74
|
|SASA
|41,08
|263.434.305
|% 3,58
|
|EKGYO
|2,98
|230.223.428
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,98
|230.223.428
|% 1,02
|
|ODAS
|3,34
|177.463.600
|% 2,45
|
|ADESE
|0,75
|10.735.788
|% 1,35
|
|MOBTL
|1,74
|11.389.560
|% 1,16
|
|RTALB
|8,97
|50.263.615
|% 6,79
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4794
|17,4853
|% 0,49
|
|Euro
|17,7347
|17,7507
|% 1,14
|
|Sterlin
|20,7894
|20,8937
|% 1,01
|
|Frank
|17,8430
|17,9505
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6377
|4,6610
|% 0,39
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,52
|
|Altın Gr.
|965
|965
|8,94
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.568
|6.685
|-19,00
|
|Yarım
|3.200
|3.258
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,74
|
Seans Raporu
10:44
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10:58TUPRS
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10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 59 artarak (% 2.28 ) 2, 584
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10:54
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