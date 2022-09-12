***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
12.09.2022 11:27
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
29.08.2022 - 09.09.2022
Açıklamalar
29.08.2022- 09.09.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062302
BIST
11:323.606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 84,69
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:3218,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:3218,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2818
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6004
En Düşük
18,3348
11:321.011,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.011,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:32
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|502.769.618
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|GARAN
|28,78
|1.628.096.612
|% 9,93
|
|ASUZU
|294,30
|263.554.064
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,16
|3.508.680
|% -4,98
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|MZHLD
|73,50
|6.436.538
|% -3,61
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ASELS
|31,86
|2.992.409.159
|% 8,66
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|THYAO
|74,25
|2.321.161.451
|% 1,16
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|EKGYO
|5,32
|1.928.862.394
|% 4,11
|
|YKBNK
|9,48
|2.490.382.125
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,54
|4.046.476.427
|% 3,89
|
|ISCTR
|13,08
|2.246.485.129
|% 5,14
|
|KRDMD
|15,02
|1.597.282.321
|% 5,33
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2350
|18,2457
|% 0,06
|
|Euro
|18,5899
|18,5979
|% 1,54
|
|Sterlin
|21,2494
|21,3559
|% 0,85
|
|Frank
|19,0235
|19,1381
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,01
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,58
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.790
|6.846
|17,00
|
|Yarım
|3.308
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,20
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|-0,10
|