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***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

10.10.2022 11:56
***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
26.09.2022-07.10.2022
Açıklamalar

26.09.2022- 07.10.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069619


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ERCB 42,48 58.285.454 % 9,99  
CRFSA 44,32 84.660.933 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
RTALB 8,62 115.330.652 % 9,95  
JANTS 90,05 384.847.276 % 9,95  
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Frank 18,5244 18,6360 % -0,63  
Riyal 4,9288 4,9535 % -0,18  
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Cumhuriyet 6.711 6.812 -72,00  
Tam 6.746 6.797 -134,00  
Yarım 3.287 3.323 -65,00  
Çeyrek 1.647 1.661 -33,00  
Gümüş.Ons 19,76 19,80 -0,37  
Gümüş Gr. 11,83 11,85 -0,21  
B. Petrol 97,06 97,06 -0,86  
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