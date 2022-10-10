***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
10.10.2022 11:56
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
26.09.2022-07.10.2022
Açıklamalar
26.09.2022- 07.10.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069619
BIST
14:403.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 19,33
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:4018,5841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:4018,0236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0781
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:401.003,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.003,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ERCB
|42,48
|58.285.454
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|84.660.933
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.330.652
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|384.847.276
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.361.081
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,67
|130.678.136
|% -6,60
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,00
|3.980.846.402
|% 2,14
|
|EKGYO
|4,34
|1.848.246.964
|% 0,93
|
|SASA
|85,95
|1.772.109.404
|% -1,26
|
|SISE
|30,20
|1.548.898.867
|% 1,48
|
|ASELS
|31,98
|1.484.605.452
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,34
|1.848.246.964
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|194.030.036
|% -3,39
|
|DOHOL
|5,33
|577.867.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|798.568.343
|% -0,37
|
|ISCTR
|8,29
|745.563.634
|% -0,72
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5745
|18,5841
|% -0,17
|
|Euro
|18,0060
|18,0236
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4918
|20,5946
|% -0,42
|
|Frank
|18,5244
|18,6360
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% -0,18
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,47
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-10,97
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|-72,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-0,86
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55FADE
Yüzde 8.12 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 605 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 29 artarak (% 0.39 ) 3, 931
-
14:54XU100
Endeks 3, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 36, 526.00 milyon TL de
-
14:54SEYKM
Yüzde 6.18 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 817, 197 adet işlem
-
14:53KZBGY
Yüzde 5.60 oranında artışla 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 794, 811 adet işlem