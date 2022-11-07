***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.11.2022 10:15
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
24.10.2022 - 04.11.2022
Açıklamalar
24.10.2022 - 04.11.2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında LOGO paylarında işlem yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077116
BIST
10:544.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 71,29
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.290
En Düşük
4.230
10:5418,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:5418,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:54998,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,50
|Açılış
|: 998,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:54
|GARFA
|19,67
|5.326.829
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|65.424.366
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|6,99
|12.683.747
|% 8,54
|
|KMPUR
|106,60
|36.959.409
|% 8,00
|
|KIMMR
|9,16
|13.026.279
|% -9,93
|
|PRKME
|14,13
|53.317.938
|% -9,60
|
|DITAS
|34,30
|9.474.796
|% -8,83
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|MERCN
|25,76
|39.928.940
|% -7,07
|
|EREGL
|35,94
|3.637.903.631
|% 7,93
|
|KRDMD
|13,51
|2.586.213.763
|% 3,92
|
|THYAO
|104,60
|1.351.804.492
|% 0,38
|
|SASA
|142,80
|966.505.029
|% -0,49
|
|PETKM
|14,00
|888.702.240
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,51
|2.586.213.763
|% 3,92
|
|EKGYO
|4,68
|743.576.403
|% 1,74
|
|EREGL
|35,94
|3.637.903.631
|% 7,93
|
|ISCTR
|9,19
|675.597.758
|% 2,68
|
|VAKBN
|9,70
|698.221.016
|% 6,95
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6114
|% 0,24
|
|Euro
|18,4912
|18,5016
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,9745
|21,0797
|% -0,42
|
|Frank
|18,5966
|18,7087
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,22
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-12,11
|
|Altın Gr.
|998
|999
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.683
|6.743
|109,00
|
|Yarım
|3.256
|3.299
|55,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,45
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,36
|97,36
|-1,21
|