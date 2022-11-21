***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
21.11.2022 09:39
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
07.11.2022 - 18.11.2022
Açıklamalar
LOGO paylarında, 07.11.2022 - 18.11.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081243
BIST
10:514.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 17,41
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
10:5118,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:5119,1286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1064
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0886
10:511.043,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.043,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,98
BIST En Aktif Hisseler10:49
|SEYKM
|9,57
|21.153.536
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.077.352
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.682.924
|% 9,99
|
|RYSAS
|20,60
|15.207.562
|% 9,98
|
|ALFAS
|85,55
|14.498.928
|% 9,96
|
|SASA
|135,90
|142.527.571
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.423.775
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|99.747.146
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|112.509.510
|% -9,93
|
|KONTR
|184,60
|1.616.408.337
|% 5,67
|
|THYAO
|107,60
|985.128.907
|% 0,94
|
|PETKM
|15,27
|628.169.858
|% 1,80
|
|EKGYO
|5,58
|562.783.178
|% 1,64
|
|EREGL
|37,06
|543.094.802
|% 0,43
|
|EKGYO
|5,58
|562.783.178
|% 1,64
|
|ALBRK
|3,56
|289.759.595
|% 3,19
|
|ADESE
|1,39
|81.623.532
|% 3,73
|
|SKBNK
|2,47
|145.920.492
|% 1,65
|
|YKBNK
|11,09
|489.692.072
|% 1,28
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6137
|18,6211
|% 0,06
|
|Euro
|19,1124
|19,1209
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,9582
|22,0683
|% -0,40
|
|Frank
|19,4030
|19,5198
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,04
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-6,58
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.959
|7.082
|-49,00
|
|Yarım
|3.380
|3.462
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.731
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,58
|87,58
|-0,04
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
-
11:03YEOTK
Yüzde 9.55 oranında artışla 96.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 355, 848 adet işlem
-
11:02KLKIM
Yüzde 4.66 oranında artışla 41.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 568, 641 adet işlem
-
11:01KLMSN
Yüzde 7.33 oranında artışla 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 916, 446 adet işlem
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KOZAL, KOZAA
-
11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 8 kaybederek (% -0.05 ) 3, 985