***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
19.12.2022 17:49
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
05.12.2022 - 16.12.2022
Açıklamalar
LOGO.E paylarında, 05.12.2022 - 16.12.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088473
BIST
17:385.394
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 179,30
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.394
En Düşük
5.268
17:3818,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:3819,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:381.074,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.074,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:36
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.189.877.854
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.264.460.257
|% 9,99
|
|ISGYO
|11,01
|977.779.870
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.074.308
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.092.202.674
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.413.066
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|58.222.804
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,77
|13.210.139.330
|% 8,68
|
|PETKM
|19,87
|8.849.710.280
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,57
|6.385.466.212
|% 9,17
|
|THYAO
|143,20
|6.199.327.754
|% 2,80
|
|AKBNK
|20,50
|6.145.106.394
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,77
|13.210.139.330
|% 8,68
|
|EKGYO
|8,35
|4.533.581.883
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,57
|6.385.466.212
|% 9,17
|
|PETKM
|19,87
|8.849.710.280
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.443.096.828
|% 9,74
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6497
|18,6544
|% 0,01
|
|Euro
|19,7818
|19,7897
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6449
|22,7585
|% 0,13
|
|Frank
|19,9233
|20,0433
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,03
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.075
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.249
|7.299
|41,00
|
|Yarım
|3.510
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|0,01
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|1,31
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 96 artarak (% 3.66 ) 4, 724
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, DOHOL, VAKBN, ISGYO, SANEL, OTTO, PLTUR, CUSAN, HALKB, SKBNK
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUREN, VKING, PAMEL, OZSUB, IDGYO
-
17:51
CRFSA, DOHOL, ALBRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
IZMDC, ALKA, NETAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında