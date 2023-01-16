***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.01.2023 10:45
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.01.2023 - 13.01.2023
Açıklamalar
LOGO.E paylarında, 02.01.2023 - 13.01.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102454
BIST
10:585.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 41,53
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
10:5818,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
10:5820,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0132
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
10:581.158,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.158,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler10:58
|SDTTR
|75,35
|334.428.425
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.382.788
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|18.730.954
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.211.504
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.040.536.054
|% -9,42
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|CANTE
|114,30
|5.891.054
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|134,80
|1.366.725.316
|% 0,07
|
|ODAS
|8,37
|1.040.536.054
|% -9,42
|
|ASELS
|56,40
|959.706.996
|% 2,08
|
|KRDMD
|18,63
|934.504.805
|% -0,21
|
|YKBNK
|9,50
|881.019.385
|% 3,15
|
|ODAS
|8,37
|1.040.536.054
|% -9,42
|
|EKGYO
|7,99
|767.212.610
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,50
|881.019.385
|% 3,15
|
|SKBNK
|2,71
|137.548.865
|% 3,04
|
|KRDMD
|18,63
|934.504.805
|% -0,21
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7866
|18,7914
|% 0,05
|
|Euro
|20,3294
|20,3377
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,9029
|23,0178
|% -0,03
|
|Frank
|20,2217
|20,3435
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,07
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-4,30
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.856
|7.932
|122,00
|
|Yarım
|3.828
|3.881
|59,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,71
|0,05
|
|B. Petrol
|84,65
|84,65
|-0,63
|
Seans Raporu
10:58
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