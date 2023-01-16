Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

16.01.2023 10:45
***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.01.2023 - 13.01.2023
Açıklamalar

LOGO.E paylarında, 02.01.2023 - 13.01.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102454


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:585.026
Değişim :  0,83% |  41,53
Açılış :  5.013  
Önceki Kapanış :  4.985  
En Yüksek
5.050 En Düşük
4.981
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 75,35 334.428.425 % 10,00  
ONCSM 41,14 2.382.788 % 10,00  
ARMDA 307,00 18.730.954 % 10,00  
DAGI 6,05 5.211.504 % 10,00  
VKING 32,66 525.042 % 9,97  
daha fazla
10:58 Alış Satış %  
Dolar 18,7866 18,7914 % 0,05  
Euro 20,3294 20,3377 % -0,06  
Sterlin 22,9029 23,0178 % -0,03  
Frank 20,2217 20,3435 % 0,10  
Riyal 4,9888 5,0138 % 0,07  
daha fazla
10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 -4,30  
Altın Gr. 1.157 1.157 -2,59  
Cumhuriyet 7.857 7.976 79,00  
Tam 7.856 7.932 122,00  
Yarım 3.828 3.881 59,00  
Çeyrek 1.920 1.941 30,00  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 0,02  
Gümüş Gr. 14,68 14,71 0,05  
B. Petrol 84,65 84,65 -0,63  
Seans Raporu 10:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru