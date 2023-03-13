***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
13.03.2023 10:05
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
27.02.2023 - 10.03.2023
Açıklamalar
LOGO.E paylarında, 27.02.2023 - 10.03.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123287
BIST
15:495.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -78,76
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:4918,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:4920,2910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1088
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:491.159,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.159,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.159,68
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:47
|GOKNR
|14,64
|24.369.934
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.540.446
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.747.747
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.074.916
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|394.959.649
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.978
|% -9,98
|
|DEVA
|47,08
|115.038.770
|% -9,20
|
|CANTE
|60,35
|209.542.868
|% -9,04
|
|VANGD
|6,71
|13.813.965
|% -8,71
|
|ASTOR
|53,75
|4.024.159.506
|% 2,97
|
|EREGL
|40,20
|3.174.599.227
|% -1,37
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.802.689.147
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.375.081.763
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.091.691.277
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,09
|2.086.304.544
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.343.781.404
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|341.787.271
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,68
|2.083.174.499
|% -4,30
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9553
|18,9927
|% 0,13
|
|Euro
|20,2964
|20,3018
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,8574
|22,9720
|% 0,51
|
|Frank
|20,7479
|20,8729
|% 1,19
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|32,60
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|17,43
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.841
|7.891
|261,00
|
|Yarım
|3.831
|3.861
|127,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,54
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-3,53
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02TSKB
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 282, 698 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 34 kaybederek (% -1.64 ) 5, 833
-
16:01XU100
Endeks 5, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 53, 843.00 milyon TL de
-
16:01SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 878, 817 adet işlem
-
15:59PSDTC
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 134 adet işlem