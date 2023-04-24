***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.04.2023 10:10
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.04.2023-21.04.2023
Açıklamalar
LOGO.E paylarında, 10.04.2023-21.04.2023 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140394
BIST
15:135.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 33,61
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1319,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1321,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1240
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:131.237,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.237,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:13
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|275.509.689
|% -6,18
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.531.667
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.058.630.702
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,10
|1.372.019.608
|% 7,89
|
|EREGL
|34,30
|1.347.560.177
|% -0,46
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|EKGYO
|6,67
|519.500.356
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|820.460.599
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|661.419.740
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,81
|1.032.552.591
|% 0,62
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4009
|19,4080
|% 0,04
|
|Euro
|21,3626
|21,3703
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,0600
|24,1807
|% -0,01
|
|Frank
|21,7003
|21,8310
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1587
|5,1845
|% 0,03
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.950
|9.084
|-56,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-0,10
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TOASO, SASA
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15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 09 artarak (% 0.60 ) 4, 535
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, IHAAS, SKTAS, FENER, KOPOL
-
15:28
EYGYO, CMBTN, RYSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:28
YKSLN, GSRAY, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında