***AKMEN* *AKM* *NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 15:45
***AKMEN******AKM******NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Net Holding A.Ş.(NTHOL)'nin sermayesinin %25,68'ine tekabül eden toplam 144.799.536 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 5.70 TL fiyatla, Net Holding A.Ş. tarafından alıcı "Kerem TİBUK"a, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında satılacaktır.
Yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986382
BIST
17:021.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 21,31
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:0211,3413
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,3499
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:0212,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,4004
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:02658,25
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 19,92
|Açılış
|: 658,25
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ISKPL
|5,39
|103.390.790
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.871.126
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|ECZYT
|55,10
|148.135.075
|% 9,98
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|63.981.183
|% -9,90
|
|SANFM
|31,60
|14.172.127
|% -6,56
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,74
|1.951.790.926
|% 0,17
|
|THYAO
|21,08
|1.821.758.354
|% -0,19
|
|EREGL
|29,02
|1.715.029.963
|% 2,26
|
|SASA
|50,75
|1.598.421.342
|% 6,62
|
|KRDMD
|9,50
|1.387.610.583
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,68
|1.179.458.697
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,24
|587.147.980
|% 0,90
|
|GARAN
|11,74
|1.951.790.926
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,50
|1.387.610.583
|% 0,74
|
|ODAS
|1,37
|147.488.187
|% 0,00
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3254
|11,3413
|% 3,18
|
|Euro
|12,8175
|12,8399
|% 3,22
|
|Sterlin
|15,1289
|15,2048
|% 2,93
|
|Frank
|12,2525
|12,3263
|% 2,87
|
|Riyal
|3,0010
|3,0161
|% 2,84
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,39
|
|Altın Gr.
|662
|662
|24,04
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.423
|4.539
|-13,41
|
|Yarım
|2.138
|2.196
|-6,49
|
|Çeyrek
|1.072
|1.098
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,23
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,23
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17BAYRK
Yüzde 6.43 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 629, 392 adet işlem
-
17:16ANELE
Yüzde 8.00 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 770, 548 adet işlem
-
17:15AGHOL
Yüzde 4.90 oranında artışla 42.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 382 adet işlem
-
17:14GOZDE
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 562 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 1, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 25, 808.00 milyon TL de