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***AKMEN* *AKM* *NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

27.12.2021 15:45
***AKMEN* *AKM* *NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AKMEN******AKM******NTHOL*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Net Holding A.Ş.(NTHOL)'nin sermayesinin %25,68'ine tekabül eden toplam 144.799.536 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 5.70 TL fiyatla, Net Holding A.Ş. tarafından  alıcı "Kerem TİBUK"a, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında satılacaktır. 
 
      
Yapılacak satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemleri prosedürü çerçevesinde Şirketimiz aracılığıyla gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986382


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BAGFS 17,38 10.871.126 % 10,00  
QNBFL 86,35 376.973 % 10,00  
PRKAB 44,48 16.985.747 % 9,99  
ECZYT 55,10 148.135.075 % 9,98  
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Dolar 11,3254 11,3413 % 3,18  
Euro 12,8175 12,8399 % 3,22  
Sterlin 15,1289 15,2048 % 2,93  
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Riyal 3,0010 3,0161 % 2,84  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 2,39  
Altın Gr. 662 662 24,04  
Cumhuriyet 4.433 4.500 -22,00  
Tam 4.423 4.539 -13,41  
Yarım 2.138 2.196 -6,49  
Çeyrek 1.072 1.098 -3,24  
Gümüş.Ons 22,85 22,88 -0,11  
Gümüş Gr. 8,36 8,37 0,23  
B. Petrol 76,02 76,02 0,23  
Seans Raporu 17:02
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