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***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

22.03.2022 11:16
***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  (Şirket)'nin sermayesinin 310.200.000 TL'den 335.348.000,00 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 25.148.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 6,76 TL fiyat ile alıcı Nurol Holging A.Ş.'ye yapılacak Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için bugün Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011918


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Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
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