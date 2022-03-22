***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 310.200.000 TL'den 335.348.000,00 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 25.148.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 6,76 TL fiyat ile alıcı Nurol Holging A.Ş.'ye yapılacak Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için bugün Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011918BIST