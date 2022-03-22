***AKMEN* *AKM* *NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
22.03.2022 11:16
***AKMEN******AKM******NUGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Açıklamalar
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 310.200.000 TL'den 335.348.000,00 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 25.148.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 6,76 TL fiyat ile alıcı Nurol Holging A.Ş.'ye yapılacak Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için bugün Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011918
BIST
11:242.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,66
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.170
En Düşük
2.146
11:2414,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:2416,3244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0143
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:24919,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,64
|Açılış
|: 919,08
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
917,84
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ENSRI
|15,40
|1.065.064
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.973.515
|% 9,97
|
|AKMGY
|49,98
|2.321.675
|% 8,28
|
|GZNMI
|34,28
|33.935.026
|% 8,14
|
|EUHOL
|3,88
|23.968.435
|% 8,08
|
|PENTA
|389,00
|40.143.529
|% -7,20
|
|SANEL
|7,09
|4.528.762
|% -6,59
|
|PKENT
|301,90
|68.143.015
|% -5,24
|
|MRSHL
|212,00
|1.513.476
|% -3,64
|
|DGATE
|10,88
|7.345.063
|% -3,20
|
|THYAO
|28,42
|1.571.996.152
|% 1,79
|
|EREGL
|33,66
|1.394.706.765
|% 5,75
|
|KRDMD
|15,26
|1.225.809.276
|% 1,33
|
|SISE
|14,26
|437.305.323
|% 1,13
|
|ASELS
|24,40
|351.089.066
|% 0,99
|
|ODAS
|1,65
|172.918.996
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,26
|1.225.809.276
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,34
|135.515.588
|% 0,00
|
|THYAO
|28,42
|1.571.996.152
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,02
|214.986.393
|% 0,50
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8200
|14,8220
|% -0,03
|
|Euro
|16,3174
|16,3282
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,4421
|19,5396
|% -0,13
|
|Frank
|15,7771
|15,8722
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9385
|3,9583
|% -0,06
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,50
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|