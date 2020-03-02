***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.03.2020 09:22
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
17.02.2020-28.02.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 17.02
.2020-28.02.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823184
BIST
10:35109.008
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 3.014,04
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.268
En Düşük
108.301
10:356,2080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0231
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2035
10:356,8789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:35320,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,72
|Açılış
|: 320,09
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|KARSN
|1,90
|107.868.797
|% 13,77
|
|OYAYO
|4,40
|12.676.793
|% 13,40
|
|SRVGY
|12,00
|134.592
|% 12,68
|
|DERAS
|3,57
|2.243.756
|% 12,26
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|AYCES
|10,55
|89.281
|% -3,21
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,05
|216.846.627
|% 2,55
|
|ASELS
|28,68
|171.650.493
|% 4,29
|
|KARSN
|1,90
|107.868.797
|% 13,77
|
|GARAN
|9,86
|96.757.523
|% 3,79
|
|ODAS
|2,06
|64.104.489
|% 5,10
|
|KARSN
|1,90
|107.868.797
|% 13,77
|
|ODAS
|2,06
|64.104.489
|% 5,10
|
|IHLGM
|1,29
|31.153.266
|% 6,61
|
|YKBNK
|2,34
|52.685.660
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,44
|30.224.757
|% 3,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9515
|7,9913
|% -0,18
|
|Frank
|6,4252
|6,4639
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6524
|1,6607
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.599
|19,81
|
|Altın Gr.
|320
|321
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,06
|
|B. Petrol
|50,88
|50,88
|1,21
|