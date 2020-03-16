***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.03.2020 09:29
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
02.03.2020-13.03.2020
Dönem
AKM
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 02.03
.2020-13.03.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829006
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
0
En Düşük
0
18:056,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3422
En Düşük
6,2780
18:057,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0833
En Düşük
6,9931
18:05314,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,43
|Açılış
|: 314,82
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8065
|7,8457
|% 0,76
|
|Frank
|6,6663
|6,7065
|% 0,61
|
|Riyal
|1,6841
|1,6926
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|13,92
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,67
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,36
|32,36
|-1,49
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
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17:58KATMR
Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
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17:57SODA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS