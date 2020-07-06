***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.07.2020 09:32
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
22.06.2020-03.07.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 22.06
.2020-03.07.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854758
BIST
10:50117.744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.995,60
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.748
En Düşük
116.674
10:506,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8449
10:507,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7631
En Düşük
7,7068
10:50391,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 391,76
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KERVT
|5,64
|79.970.932
|% 9,94
|
|DOBUR
|16,05
|1.406.063
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|8.685.194
|% 9,82
|
|TURGG
|63,60
|9.975.338
|% 9,18
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|2.945.899
|% -6,04
|
|SISE
|6,01
|373.636.142
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,77
|260.202.516
|% 5,36
|
|TKFEN
|17,37
|253.366.946
|% 3,27
|
|TSPOR
|7,26
|214.248.019
|% 7,72
|
|THYAO
|12,02
|212.643.218
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,77
|260.202.516
|% 5,36
|
|ALBRK
|1,88
|176.028.198
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,08
|178.469.657
|% 1,96
|
|IHLAS
|0,91
|68.972.926
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,65
|123.776.023
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5379
|8,5807
|% 0,00
|
|Frank
|7,2514
|7,2951
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,36
|
|Altın Gr.
|391
|392
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.557
|2,60
|
|Tam
|2.612
|2.624
|2,70
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,30
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|0,76
|
Seans Raporu
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11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2057, 17 artarak (% 1.56 ) 134, 103
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11:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, ALBRK, EKGYO
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11:05XU100
Endeks 117, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 4, 665.00 milyon TL de
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11:02BAGFS
Yüzde 6.73 oranında artışla 18.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 834 adet işlem
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11:01SISE
Yüzde 5.05 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 361, 512 adet işlem